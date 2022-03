Discussions avec Ankara : Bruxelles souhaite une UE encore plus élargie

La Commission européenne tente de parer à l'enlisement du processus d'élargissement, en prônant notamment une relance avec la Turquie, malgré la répression de la contestation de juin.

Afin de ne pas enliser le processus d'élargissement, la Commission européenne souhaite relancer les discussions avec Ankara. AFP

Dans son rapport de suivi annuel, la Commission a aussi proposé d'accorder le statut de candidat à l'Albanie, qui y aspirait depuis 2009. Deux avancées volontaristes, alors même que le bilan de la Commission dresse un tableau sans complaisance des efforts encore à livrer par les six aspirants des Balkans occidentaux et la Turquie, pour affermir État de droit et démocratie et «renforcer leur gouvernance économique». La politique d'élargissement «renforce la stabilité économique et politique» de tout le continent en traitant des «fondamentaux, comme la lutte contre la corruption, la bonne gouvernance économique la liberté d'expression et des médias, les droits de l'homme et la protection des minorités», a plaidé devant le Parlement européen le commissaire responsable, Stefan Füle.

Concernant la Turquie, la Commission juge que les négociations d'adhésion, ouvertes depuis 2005 mais bloquées depuis des années par l'impasse chypriote et les réserves allemandes et françaises, «doivent retrouver un élan». Concrètement, elle demande aux États-membres, qui pourraient se prononcer lors d'une réunion des ministres de l'UE chargés des Affaires européennes prévue mardi prochain, de confirmer leur engagement gelé depuis juin d'ouvrir avec Ankara un nouveau chapitre de négociations, le 22, concernant la politique régionale. Les 28, dont la bonne volonté est loin d'être acquise, sont aussi appelés à dégager la voie à l'ouverture de deux chapitres supplémentaires, 23 et 24, portant sur les droits fondamentaux, la justice, la liberté et la sécurité.

«Agir contre le crime organisé et la corruption»

Le rapport ne se prive pourtant pas de condamner le «recours excessif à la force de la police» contre le mouvement de contestation partie en juin de la place Taksim à Istanbul. Cinq personnes étaient mortes et plus de 8 000 avaient été blessées dans les manifestations contre le gouvernement islamo-conservateur qui s'étaient alors propagées dans tout le pays. Ces événements soulignent le «besoin impérieux de développer une vraie démocratie participative» et «d'assurer le respect des libertés fondamentales, notamment d'expression et de réunion» en Turquie, insiste la Commission. Mais elle crédite aussi la Turquie de «pas importants» avec l'adoption officielle cet été d'un «paquet démocratique» et de réformes en faveur de la minorité kurde.

Le même exercice d'équilibre est tenté avec l'Albanie, dont sont mis en avant «les bons progrès» notamment en matière de normalisation politique, avec la tenue en juin d'élections législatives qui ont porté les socialistes pro-européens au pouvoir. Mais Tirana se voit sommé dans le même temps de redoubler d'efforts dans la lutte «pour agir contre le crime organisé et la corruption» si elle veut convaincre les 28 de lui accorder le statut de candidat. Dans une Union qui se remet à peine de la crise de la dette, la Commission souligne aussi l'ampleur de la tâche pour relancer l'économie «fragile» de ce petit pays balkanique, parmi les plus pauvres d'Europe, plombée par «un haut niveau de déficit et dette publics».

Sur les autres pays aspirants ou déjà candidats, Serbie, Monténégro, Macédoine, Kosovo et Bosnie-et-Herzégovine, le bilan de la Commission ne laisse augurer d'aucune percée notable. D'autant que la Croatie, la dernière à profiter de l'ouverture qui a vu en dix ans l'UE passer de 15 à 28 membres, a refroidi le climat dès cet été, en engageant un bras de fer avec ses partenaires sur la portée du mandat d'arrêt européen. Quand à l'Islande, la Commission prend note de la décision prise en septembre par son nouveau gouvernement de centre droit eurosceptique d'interrompre sine die ses négociations d'adhésion avec l'UE.