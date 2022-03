Réduction des déficits : Bruxelles valide le budget de la France

La Commission européenne a validé vendredi le projet de budget de la France pour 2014. Mais elle a estimé que Paris ne disposait pas de marge de manœuvre en cas de dérapage.

«Le plan budgétaire est considéré comme en ligne avec les exigences du Pacte de stabilité et avec la recommandation» faite par la Commission au printemps, dit l'Exécutif européen qui, pour la première fois cette année, dispose d'un droit de regard sur les budgets de la zone euro, et peut demander des changements aux Parlements nationaux. La Commission en a profité pour valider la trajectoire de la France en matière de réduction des déficits pour 2013 et 2014. Elle estime que le pays «a pris les mesures nécessaires pour corriger son déficit en 2013/2014», même s'il ne respectera pas tout à fait les objectifs demandés.