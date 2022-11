UE : Bruxelles veut élargir l'espace Schengen

Les ministres de la Justice et de l'Intérieur de l'UE doivent procéder à un vote sur ce sujet lors d'une réunion prévue le 8 décembre. L'unanimité des 27 est nécessaire pour autoriser la levée des contrôles aux frontières avec ces trois pays. La Commission a souligné mercredi qu'ils respectaient les règles nécessaires et les critères d'adhésion.

Supprimer le temps perdu aux frontières

«Alors que Bulgarie, Croatie et Roumanie sont déjà partiellement soumis aux règles de l'espace Schengen, les contrôles aux frontières intérieures avec ces pays membres (de l'UE) n'ont pas été levés et ils ne profitent donc pas des bénéfices» liés à cette participation, a souligné la Commission mercredi.

Un espace Schengen «élargi sans contrôle aux frontières internes rendra l'Europe plus sûre, à travers la protection renforcée de nos frontières extérieures communes et une coopération policière efficace, plus prospère, en supprimant le temps perdu aux frontières et en facilitant les relations d'affaires», plaide l'exécutif européen.

L'espace Schengen, l'un des acquis les plus concrets de l'Union européenne, est une zone dans laquelle il est possible de circuler sans passeport et où les contrôles aux frontières ont en principe été abolis. Il regroupe 26 pays représentant 420 millions d'habitants, dont 22 membres de l'UE et quatre États associés: Norvège, Islande, Suisse et Liechtenstein.