Le Luxembourg en bref: Le BTS est devenu une «success story»

Des vols vers Izmir et La Canée cet été

Luxair proposera deux nouvelles destinations pour la saison estivale 2023: Izmir en Turquie et La Canée, ville de Crète, en Grèce. La première sera desservie une fois par semaine, tous les jeudis, à partir du 6 avril, la seconde tous les vendredis, à partir du 12 mai.

En Grèce, la compagnie luxembourgeoise renforcera ses vols directs vers Santorin (rotation tous les lundis) et Mykonos (rotation tous les mercredis). Les passagers à destination de Toulon (France) profiteront d'un nouveau vol tous les mardis, en plus de ceux déjà existant les samedis et les dimanches. Les amoureux de Malaga profiteront d'un vol chaque jour avec l'ajout d'un vol les jeudis.