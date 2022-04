K-pop : BTS annonce la sortie d’un nouvel album

Sur Twitter, le groupe de K-pop a publié une vidéo mentionnant un retour le 10 juin 2022. Leur label a confirmé la parution d’un disque.

Le compte à rebours pour les fans de BTS, qui a triomphé aux American Music Awards en novembre 2021 , a commencé. Le célèbre groupe de K-pop qui a collaboré avec Coldplay pour le titre «My Universe» et qui vient de terminer une tournée par quatre concerts à Las Vegas, a posté une vidéo sur Twitter pour annoncer son retour le 10 juin 2022. L’enregistrement, d’une durée de 50 secondes et composé d’images de clips du combo, se termine par la phrase «We Are Bulletproof» («Nous sommes résistants aux balles», en français), sans autre explication.