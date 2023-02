Guerre en Ukraine: Bucarest dément: «Aucun missile n'est entré dans l'espace aérien roumain»

La Russie a mené, vendredi matin, une «attaque massive» avec des missiles et des drones kamikazes, «touchant» plusieurs sites énergétiques en Ukraine, a affirmé l’armée ukrainienne, après une tournée en Europe du président Volodymyr Zelensky, pour réclamer plus d’armes à ses alliés.

Selon l’armée de l’air ukrainienne, la Russie a tiré «six missiles de croisière Kalibr», «jusqu’à 35 missiles guidés antiaériens S-300 sur les régions de Kharkiv et Zaporijjia» et utilisé «sept drones Shahed». «L’ennemi a frappé les villes et les infrastructures essentielles de l’Ukraine», a-t-elle indiqué. La capitale, Kiev, n'a pas été épargnée.