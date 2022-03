Pièces archéologiques : Bucarest récupère une partie d'un trésor antique

La Roumanie a obtenu de la part de la Grande-Bretagne 145 pièces d'or du premier siècle avant Jésus Christ, appartenant à un trésor pillé, a annoncé vendredi le musée national d'Histoire.

Ce dernier avait cherché à les vendre en vain au Royaume-Uni et se dirigeait vers l'Allemagne pour les proposer à une maison de ventes aux enchères, a indiqué le procureur, Augustin Lazar, chargé de l'enquête. Il a fallu trois ans pour qu'elles reviennent dans leur pays d'origine. Les 145 pièces avaient été émises par le roi Koson entre 44 et 29 avant Jésus Christ. Elles avaient été frappées sur le site de Sarmizegetusa Regia (ouest de la Roumanie), ancienne capitale de la Dacie. Ce site, pourtant classé au patrimoine mondial de l'humanité par l'Unesco, a fait l'objet de nombreux pillages «par des bandes organisées de chercheurs de trésors», notamment au début des années 2000, a rappelé le directeur du musée national d'Histoire, Ernest Oberländer-Tarnoveanu.

«Il s'agit d'un des cas les plus graves de perte de patrimoine en temps de paix», a-t-il ajouté, en rappelant que de nombreux objets en or et en argent ont disparu dont 24 bracelets d'une valeur exceptionnelle. Nombre de ces objets ont été retrouvés en France, en Italie, en Allemagne, en Espagne, en Grande-Bretagne mais aussi aux États-Unis. Depuis 2007, onze opérations de récupération de ces trésors daciques ont eu lieu permettant de ramener 13 bracelets soit 12,6 kilos d'or et des centaines de pièces de monnaies. Les enquêtes sont complexes et nécessitent une excellente coopération internationale, ont souligné les responsables roumains.