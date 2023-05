Couronnement de Charles III: La famille royale salue les Britanniques au balcon

La couronne de Saint-Édouard qui vient d'être posée sur la tête de Charles III date de 1661. Elle a été fabriquée à la demande de Charles II, qui voulait une couronne similaire à celle du roi Édouard. Elle est en or, pèse 2 kg et elle est sertie de rubis, d'améthystes, de saphirs et de topazes, notamment. Six monarques britanniques l'ont endossée jusqu'ici.