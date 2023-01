Royaume-Uni : Buckingham lève un coin du voile sur le couronnement de Charles III

Depuis samedi, on en sait plus sur les trois jours de festivités: la cérémonie, le 6 mai, sera suivie d’un concert de stars, d’un grand déjeuner national et d’actions pour promouvoir le bénévolat.

Mais la famille royale elle-même sera-t-elle réunie? Buckingham n’a pas indiqué si Harry et son épouse Meghan, exilés en Californie, seront présents. Le palais n’a d’ailleurs jamais officiellement réagi au livre explosif du prince, «Le Suppléant», publié le 10 janvier, dans lequel il porte de sévères accusations contre plusieurs membres de la famille royale, en particulier son frère William et la reine consort Camilla.

Plus de 8000 invités en 1953

Le couronnement se tient traditionnellement dans les mois qui suivent l’accession au trône. Cette période permet à la fois d’observer le deuil national et le deuil royal, et d’organiser la cérémonie. Le dernier couronnement, celui d’Elizabeth II, remonte au 2 juin 1953. Pour la première fois, la cérémonie, grandiose, avait été retransmise à la télévision et regardée par 27 millions de Britanniques, pour 36 millions d’habitants à l’époque. Elle avait duré plus de trois heures, devant 8251 invités massés dans l’abbaye, où 129 nations et territoires étaient officiellement représentés.