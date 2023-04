Un ado 13 ans et un homme tués par des buffles

Un adolescent de treize ans et un homme ont été tués cette semaine au Botswana par des attaques de buffles à proximité du parc national de Chobe, vaste réserve animalière près du delta de l'Okavango, a annoncé jeudi le gouvernement.

Mardi vers midi, les autorités ont été informées qu'un homme de 37 ans a été blessé dans une attaque de buffle sur la commune de Kasane près des rives de la rivière Chobe qui marque la limite nord-est du parc, dans le nord du pays. Il reste hospitalisé avec des blessures au torse et sur une jambe, précise jeudi le ministère de l'Environnement dans un communiqué.

Attaques fréquentes

Des responsables du parc se sont rendus sur place pour traquer l'animal qui s'est ensuite dirigé vers l'est en direction du terrain de football d'une école. Là, à proximité d'épais buissons, «il a attaqué et tué un élève de treize ans». Les recherches se sont poursuivies jusqu'à l'aube, précise le gouvernement.

Le lendemain, rejoints par des policiers, l'équipe de recherche a localisé et tué deux buffles, l'un à proximité du collège où l'adolescent a été tué, l'autre près d'une école primaire. Ils ont alors été alertés au sujet d'un troisième buffle errant qui a attaqué dans la même zone deux hommes, dont l'un est décédé tandis que son ami n'a subi que de légères blessures. Ce buffle a également été tué, ajoute le communiqué.

Les secouristes ont ensuite survolé toute la zone en hélicoptère pour s'assurer qu'aucun buffle n'était encore susceptible de s'en prendre à d'autres gens, mettant en garde la population pour qu'elle se montre particulièrement prudente après ces attaques. Les attaques d'animaux sauvages contre les humains sont fréquentes dans cette région frontalière entre Botswana, Zimbabwe, Zambie et Namibie. Les éléphants sont les plus souvent impliqués mais buffles, hippopotames, lions, hyènes et crocodiles ne sont pas en reste.