Angleterre - Italie : Buffon forfait et remplacé par Sirigu

Le mythique gardien italien, blessé à la cheville, manquera le premier match de son équipe face à l'Angleterre. Le portier du PSG prendra sa place.

«Il y a d'autres façons d'être important, même si ce n'est pas sur le terrain, alors: Forza Salvatore le grand», a écrit le capitaine azzurro sur son compte Twitter . Selon la presse italienne, Buffon s'est blessé à une cheville à l'entraînement. «La vie est belle et j'ai encore une dette envers elle, ce n'est pas un match manqué ou un autre Mondial manqué qui me feront changer d'avis», a-t-il ajouté.

Sa blessure sera réexaminée au retour au camp de base de Mangaratiba pour savoir s'il peut jouer contre le Costa Rica, le 20 juin à Recife. Buffon, 36 ans et recordman des sélections en équipe d'Italie (140), avait dû abandonner le Mondial-2010 à la mi-temps du premier match, contre le Paraguay, remplacé par Federico Marchetti. Le forfait du champion du monde 2006 s'ajoute à celui du latéral droit Mattia De Sciglio, et contraint Cesare Prandelli à revoir sa défense. Devant Sirigu, il devrait décaler Giorgio Chiellini du centre vers la gauche et basculer Matteo Darmian à droit, Gabriel Paletta prenant place dans la charnière.