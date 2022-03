Bactéries : Buitoni rappelle des milliers de pizzas surgelées

La marque de Nestlé a annoncé vendredi le rappel immédiat de l'ensemble de la gamme Fraîch'up après avoir été informée de la présence de bactéries Escherichia coli dans la pâte d'un produit.

«Les autorités publiques sont en train d'investiguer sur la recrudescence de cas de syndrome hémolytique et urémique (SHU) liés à des E.coli pour en comprendre l'origine», a déclaré à l'AFP Pierre-Alexandre Teulié, directeur général chargé de la communication de Nestlé France. «Il n'existe aucun lien avéré entre nos produits et les intoxications survenues», a-t-il précisé, ajoutant que le rappel était une «initiative de Buitoni au nom du principe de précaution».

Deux enfants décédés

Les autorités sanitaires ont annoncé le 12 mars que la recrudescence des cas de contaminations graves à la bactérie E.coli avait causé la mort de deux enfants en France depuis le début de l'année. Au 11 mars 2022, 26 cas de syndrome hémolytique et urémique (SHU) «liés à des bactéries E.coli présentant des caractéristiques similaires ont été identifiés» chez des enfants de 1 à 15 ans et «deux enfants sont décédés», avait alors indiqué Santé publique France dans un communiqué sans plus de précision sur les décès.

Les investigations avec les douanes, l'Institut Pasteur et d'autres directions (alimentation, concurrence, consommation et répression des fraudes) se sont poursuivies pour identifier une éventuelle source de contamination et mettre en places les «mesures appropriées» comme des rappels de produits. «Nous avons été avertis qu'une pizza non consommée présentait une trace d'Escherichia coli au-delà de la limite des normes règlementaires», a déclaré M. Teulié à l'AFP.