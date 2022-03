Vote : Bulgares aux urnes, élections sous tension

Après les manifestations massives de cet hiver, les Bulgares ont commencé à voter dimanche pour renouveler leur Parlement lors d'élections législatives anticipées qui risquent de raviver la crise.

Le parti conservateur Gerb de l'ancien Premier ministre Boïko Borissov, qui avait démissionné le 20 février sous la pression de la rue, est donné dans plusieurs sondages au coude à coude avec le parti socialiste (PSB, ex-communistes), avec un léger avantage à l'ancien karatéka. Mais, quel que soit le vainqueur, il ne devrait pas obtenir de majorité au Parlement et aura du mal à former un gouvernement, tant les possibilités de coalition semblent restreintes. La campagne électorale, loin de répondre aux attentes de la population, a viré au règlement de comptes entre socialistes et conservateurs autour d'un scandale d'écoutes illégales.

La déception de la population s'est traduite, dans les sondages, par une baisse attendue de la participation - un peu plus de 50% des 6,9 millions d'électeurs devraient voter -, une proportion importante d'indécis (autour de 20%) et une remontée de l'extrême droite (Ataka). «Je suis dégoûtée par la campagne électorale. J'ai toujours voté, cette fois je m'abstiendrai. Tous se sont montrés incompétents et corrompus», confie dimanche à l'AFP Maria Baïtcheva, 56 ans, ancienne employée au chômage. «J'ai déjà voté, pour Gerb», indique de son côté Gergana, 27 ans à la sortie d'un bureau de vote de la banlieue de Sofia. «Je ne pense pas qu'ils ont fait assez pour les gens, mais je ne pense pas que quelqu'un d'autre puisse faire mieux», dit-elle.

Vaste mobilisation

Si aucun gouvernement n'est formé après le scrutin, le cabinet intérimaire dirigé par le diplomate Marin Raykov restera au pouvoir pour expédier les affaires courantes jusqu'à l'organisation de nouvelles élections à l'automne, un scénario envisagé par de nombreux politologues à Sofia. Certains n'excluent pas non plus une reprise de la crise sociale de l'hiver dernier. Des dizaines de milliers de Bulgares étaient alors descendus dans les rues des grandes villes pour protester contre l'explosion de leur facture d'électricité, qui avait plus que doublé en janvier comparé au mois précédent. Un choc dans un pays où le salaire moyen est inférieur à 400 euros.

Le mouvement spontané s'était transformé, sous l'influence de multiples groupes de la société civile, en une vaste mobilisation contre la misère chronique - la Bulgarie est le membre le plus pauvre de l'Union européenne -, le chômage, et la corruption qui ronge la classe politique et les institutions du pays.

Le désespoir avait conduit sept personnes à s'immoler par le feu, un fait sans précédent dans ce pays balkanique. Six sont décédées. La démission du gouvernement avait conduit à la tenue de ce scrutin anticipé, deux mois avant la date prévue. L'avancée des élections a empêché les groupes civils de s'organiser en mouvement politique, condamnant la population à choisir entre des partis contre lesquels elle avait protesté. La révélation samedi d'une vaste fraude présumée a encore alourdi le climat. Le parquet de Sofia a annoncé la saisie de 350.000 bulletins de vote suspects dans une imprimerie chargée par le gouvernement d'imprimer l'ensemble des bulletins.

Affaire politique

Le Gerb est soupçonné par ses adversaires politiques d'avoir trempé dans l'affaire. Le parti a démenti et crié au complot politique. «Je n'arrive pas à trouver des mots pour exprimer mon dégoût. Je ne pense pas que quelque chose d'équivalent se soit produit dans un pays de l'UE», s'emporte Stefka Georgieva, 60 ans, économiste à la retraite. L'histoire a fait les gros titres de la presse de dimanche, le journal à grand tirage Troud la qualifiant de «scandaleuse», le Standart parlant d'ores et déjà «d'élections sapées». Des affaires d'achats de vote, pratique répandue en Bulgarie qui séduit les plus démunis, avaient déjà terni ces élections en amont.

Des partis opposés au Gerb ont demandé un comptage des voix parallèle par l'institut autrichien SORA. Avec plus de 200 observateurs, l'Organisation pour la coopération et la sécurité en Europe (OSCE) a par ailleurs envoyé sa plus grande mission dans le pays depuis les premières élections libres de 1990, après la fin du régime communiste. Les premières estimations, à partir de sondages à la sortie des bureaux de vote, doivent être diffusées après la fermeture des bureaux de vote vers 19h.