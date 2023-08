Bulgarie: Un oligarque déchu arrêté à son retour d'exil

L’oligarque Vassil Bojkov, tombé en disgrâce dans son pays et sanctionné pour corruption par Washington et Londres, est rentré vendredi de Dubaï en Bulgarie et a été interpellé dès son arrivée dans la capitale Sofia, ont annoncé les autorités. Ce milliardaire bulgare de 67 ans, un ancien magnat des jeux de hasard, «s’est présenté de son plein gré» et a été placé en détention pour une durée initiale de 72 heures qui pourra être allongée dans l’attente de son procès, selon un communiqué du Ministère public. «Je pars à 15h30. #BeHealthy», avait-il écrit plus tôt dans la journée sur X.