Gagne tes places! : Bullet For My Valentine en concert à la Rockhal

Les vétérans du métal Bullet For My Valentine ont annoncé leur septième album éponyme, Bullet For My Valentine. L'album, qui est sorti le 22 octobre 2021, voit le groupe ouvrir un nouveau chapitre audacieux et est de loin leur album le plus lourd et le plus féroce à ce jour. Depuis la formation du groupe en 1998, les métalleux gallois sont devenus l'un des plus grands groupes de métal, vendant plus de 3 millions d'albums dans le monde et marquant trois albums d'or, tout en définissant le metalcore britannique avec leur premier classique, The Poison. Bullet For My Valentine suit le succès de leur dernier album, Gravity de 2018, qui a vu les mastodontes du Metal jouer leurs plus grands spectacles à ce jour, y compris une tournée dans les arènes britanniques et un spectacle massif à l'Alexandra Palace de Londres. Mais cette fois-ci, le groupe est revenu à l'essentiel. Bullet For My Valentine regorge de solos grinçants et de riffs monstrueux qui raviront les fans, nouveaux et anciens.