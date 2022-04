Au Luxembourg : Burlesque et flamboyance au rendez-vous de Luxcon

DUDELANGE – Fans de mangas, de jeux de rôle, cosplayeurs, geeks ou nerds, tous s'étaient fixé rendez-vous ce week-end au Luxcon à Dudelange.

Dans les tentes et au dehors, le burlesque se dispute au futuriste, entre le steam punk victorien de Patrick (55 ans) et les personnages de manga campés par Chloë et Maureen, toutes deux 17 ans, de Thionville. La flamboyance des costumes côtoie la sobriété des tenues de ville. Ainsi, Jesse et Aniela (18 et 17 ans d'Esch-sur-Alzette), scotchés au stand des «replica collectibles», en quête d'«un objet ou d'un personnage apparaissant dans un jeu ou un dessin animé».