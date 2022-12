Mondial 2022 : Les bus n'avance pas, les joueurs partent en hélicoptère

À 11h45 (15h45 au Luxembourg), le bus des désormais «tri-campeones» a entamé son défilé depuis le siège de la Fédération argentine (AFA), et devait rallier à 32 km l'Obélisque, au cœur de la capitale, point névralgique des célébrations. A une heure très incertaine, étant donné les milliers de supporters, marée agglutinée de maillot ciel et blanc, qui le ralentissaient déjà, quelques minutes après le départ.

«Muchaaachos... ahora ganamos la tercera (maintenant on a gagné la troisième (NDLR)» de loin en loin, la chanson devenue l'hymne officieux des hinchas argentins résonnait le long des grandes avenues, fermées à la circulation, et dans le métro. En alternance avec l'hymne national, plus que jamais à propos «Coronados de gloria» (Couronnés de gloire) et un répertoire inépuisable.