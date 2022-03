Bush exprime des regrets

Le président américain George W. Bush a révélé mardi avoir consulté son prédécesseur Bill Clinton avant de recevoir son successeur à la Maison Blanche, Barack Obama.

Le 20 janvier, George W. Bush cèdera à Barack Obama sa place à la Maison Blanche. Dans l'une des périodes de transition les plus délicates qu'aient connu les Etats-Unis, il l'a reçu lundi pour les premiers entretiens approfondis entre les 43ème et 44ème présidents depuis la victoire de M. Obama le 4 novembre.

Dans un entretien accordé à la chaîne CNN, le président n'a pas dit quels conseils il avait prodigué à M. Obama. Il s'est dit "très content" d'une discussion "détendue". "Je me rappelle la conversation que j'avais eue avec mon prédécesseur Bill Clinton" dans les mêmes circonstances, "en fait, je l'ai appelé hier et je lui ai dit: Bill, je m'apprête à rencontrer le président élu, et je me souviens combien vous aviez été bienveillant avec moi, et j'espère pouvoir être aussi bienveillant avec le président élu que vous l'aviez été avec moi".