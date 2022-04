: Business ONE, pour une connectivité simplifiée

Avec Business ONE, Telindus se positionne en partenaire des petites et moyennes entreprises pour l’ensemble de leurs besoins en connectivité et sécurité.

Avec une offre, déclinée en trois packages, l’opérateur s’adapte aux enjeux de l’entreprise. «Chaque entreprise a des besoins en connectivité, en téléphonie fixe, en réseau et doit pouvoir se prémunir des menaces cyber, qui touchent désormais l’ensemble des acteurs de l’économie, explique Julio Pinho, Telecom Products Department Manager au sein de Telindus. En tant que partenaire des PME, nous avons voulu répondre à ces besoins fondamentaux.»

Faciliter la vie des dirigeants

En lançant Business ONE, l’opérateur telecom et intégrateur ICT entend faciliter la vie des dirigeants d’entreprise, pour leur permettre de se concentrer sur le développement de leur activité. «Il s’agit ici d’offrir un service qui couvre l’ensemble des besoins indispensables en termes de connectivité et d’infrastructure IT, au cœur de la digitalisation. L’offre SMART constitue ainsi le fondement des packages Business ONE. Elle comprend de la téléphonie fixe, une connectivité Internet de qualité, du WiFi professionnel à l’échelle de l’entreprise et une solution de sécurité comprenant un firewall, géré par nos équipes ainsi que des services UTP ''Unified Threat Protection'' permettant de se prémunir contre d’éventuelles attaques», poursuit Julio Pinho. Une offre START est également disponible, celle-ci constitue un premier pas vers une connectivité sécurisée gérée par Telindus.

Sécurité avancée

Dans ce contexte, les packages SMART et PREMIUM prévoient les fonctionnalités les plus avancées: IDS (Intrusion Detection System), IPS (Intrusion Prevention System), DNS Protection, anti-malware… Des rapports réguliers sont disponibles, afin de s’assurer de la santé digitale de l’entreprise. Ces packages proposent également les avantages du VPN, l’outil de connexion à distance. «En général, l’utilisation d’un VPN n’est pas une nouveauté pour les entreprises. En effet, il ne s’agit plus seulement de technologies et de connectivité inter-sites. L’essor du télétravail et l’accélération du digital ont rendu le VPN encore plus pertinent…» ajoute Julio Pinho.

Partenaire de chaque instant

En souscrivant au service, le client bénéficie de la plus grande transparence eu égard aux fonctionnalités dont il profite. En recourant à Business ONE, l’entreprise est assurée de bénéficier d’une intervention rapide en cas de problème.

«Nous sommes conscients de l’importance critique que revêt la connectivité dans la conduite des activités. Dès lors, chaque client est assuré que tout sera mis en œuvre pour trouver des réponses à ses besoins particuliers, le plus rapidement possible, assure Julio Pinho. L’offre, en outre, est appelée à évoluer ou à être complétée en fonction des besoins de l’entreprise. Au-delà de la connectivité, nous pouvons ensuite répondre aux divers besoins en téléphonie mobile, avec des offres enrichies pour tous nos clients Business ONE.»