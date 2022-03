Contenu sponsorisé : Business ONE, une offre globale pour les PME

Telindus propose d’accompagner les petites et moyennes entreprises dans leurs besoins en connectivité, téléphonie et sécurité avec sa nouvelle offre de services télécoms simplifiée.

Toute entreprise, quelle que soit sa taille, a besoin d’une bonne connectivité, d’une solution de téléphonie fixe et mobile performante, ainsi que d’éléments garantissant sa sécurité informatique. Désormais, les PME luxembourgeoises trouveront une réponse unique à l’ensemble de ces besoins auprès de Telindus. « Avec Telindus Business ONE, nous avons mis en œuvre une approche « tout-en-un » avec la volonté de mieux soutenir les PME locales, explique Hugues Stiernon, Deputy Director, Head of Telecom Solution au sein de Telindus. De cette manière, l’entreprise n’a plus qu’un seul partenaire sur lequel il peut s’appuyer pour répondre à ses besoins en connectivité, en téléphonie et en sécurité informatique. Nous sommes là pour lui faciliter la vie et accompagner son développement».

Répondre à l’ensemble des besoins élémentaires

Cette nouvelle offre de service « tout-en-un » se décline à travers divers packages : Start, Smart et Premium. L’offre Start propose un accès internet sécurisé complété par une solution de téléphonie managée. L’offre Smart présente des caractéristiques plus avancées, notamment en matière de connectivité et de sécurité, comme la mise à disposition de VPN pour se connecter à distance. En option, il est aussi possible de souscrire à une ligne de secours, de type « back up », garantissant la disponibilité du service même en cas de coupure de la ligne principale. Enfin, l’offre Premium prévoit une bande passante plus large avec 1 Gb/s et inclut le back up 4G.

La sécurité intégrée

Les packages sont enrichis avec une solution avancée en sécurité. « La plupart des entreprises ne sont pas conscientes des risques auxquels elles sont exposées, poursuit Hugues Stiernon. Aujourd’hui, environ 50% des organisations victimes d’attaques informatiques sont des PME. » Telindus intègre au sein de ses offres un ensemble d’éléments garantissant la protection de ses clients. « Il s’agit notamment d’un anti-virus, d’un anti-malware, d’un système protégeant des tentatives d’intrusion ou encore d’un outil garantissant la légitimité du trafic, explique Hugues Stiernon. La volonté est d’éviter que le client soit la cible des menaces et des attaques aujourd’hui mises en œuvre. »

Partenaire de référence

Avec Telindus Business ONE, Telindus se positionne en partenaire de référence des PME, offrant la possibilité à chacune de s’appuyer sur une expertise poussée pour l’ensemble de leurs besoins en connectivité, réseau et téléphonie. Par exemple, l’offre prévoit la possibilité de déployer un réseau Wi-Fi interne, garantissant la qualité de la connectivité partout dans l’entreprise. « La volonté première est que chaque PME, avec une seule offre, puisse accéder à tous les services de base, tous gérés au départ de Luxembourg. En s’appuyant sur nos services et en perdant moins de temps à gérer ces aspects, elle peut mieux se concentrer sur le développement de son activité. »