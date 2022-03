Button assomme le Championnat

Le Britannique de Brawn GP a décroché la concurrence dimanche en remportant à Istanbul son sixième Grand Prix sur les sept disputés depuis le début de la saison.

L'espoir allemand, pour qui une stratégie à trois arrêts pour ravitaillement avait été décidée, s'est en outre fait dépasser par son coéquipier, l'Australien Mark Webber, qui n'en a effectué que deux. «Je ne comprends pas pourquoi on est resté sur trois stops. On n'a pas fait du bon boulot. Il faudra améliorer cela»

Mais Brawn GP et Button «étaient sur une autre planète (...). On a enfin vu aujourd'hui ce que Jenson était capable de faire», a-t-il constaté, impuissant. Dans le paddock, certains estimaient ainsi que Brawn GP ne donnait pas son plein potentiel depuis le début de la saison, malgré la franche domination de Button, bien secondé par Barrichello.

Le cavalier seul du Britannique dimanche permet de lever ce doute. En début de course, alors que sa monoplace était plus chargée en essence, Jenson Button a régulièrement pris plus d'une demi-seconde au tour à Vettel, et davantage encore aux autres pilotes.