En Autriche : Un buveur de bière veut devenir président

Piercing, tatouages et jeans troués: à la prochaine présidentielle, le chanteur punk Dominik Wlazny espère attirer les électeurs autrichiens lassés de l'offre politique traditionnelle.

Âgé de 35 ans, Dominik Wlazny est reconnaissable à ses lunettes noires et détonne dans le paysage du riche pays alpin, sur le point d'offrir le 9 octobre un second mandat au chef de l'État écologiste Alexander Van der Bellen, 78 ans. Le résultat devrait être sans surprise, loin du tumulte de la dernière élection qui avait vu en 2016 l'extrême droite se hisser aux portes du pouvoir.

«C'est David contre Goliath», admet le plus jeune candidat à la fonction suprême, qui tourne dans les sondages autour des 5% d'intentions de vote - contre 60% pour le favori - mais dont la candidature «satirique», jure-t-il, a un sens. Faire de la politique autrement: voilà le but de cet artiste connu sous son nom de scène, Marco Pogo, qui fait mousser son «Bierpartei» depuis 2015 à différentes élections et a réussi à arracher 11 sièges de conseillers d'arrondissement à Vienne en 2020.