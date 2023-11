«Buvez un verre d'eau avant de répondre quand vous êtes en colère»

«De quoi rêves-tu la nuit?», «Qui sont tes amis?», «Comment fais-tu pour te calmer quand tu es en colère?»: le pape François s'est prêté, lundi, à un insolite jeu de questions-réponses lors d'une rencontre avec des milliers d'enfants du monde entier. «C'est vrai que parfois je me mets en colère... Mais je ne mords pas!», a plaisanté le jésuite argentin lors de cette rencontre lundi après-midi avec 7 000 enfants de 84 pays âgés de 7 à 12 ans réunis salle Paul VI, au Vatican.

Interpellé tour à tour sur l'environnement, les guerres et même sur sa vie personnelle, Jorge Bergoglio a répondu de façon pédagogue en faisant à plusieurs reprises répéter dans une ambiance festive des phrases à l'assemblée, comme par exemple «Si nous détruisons la Terre, nous nous détruisons nous-mêmes».

«Ne pas gaspiller la nourriture»

«Je ne sais pas (de quoi je rêve) parce que je dors la nuit!», a plaisanté le pape. «Parfois, j'ai quelques rêves, des souvenirs de jeunesse de lorsque j'étais enfant», a-t-il confié. Le pape a également appelé son jeune auditoire à «ne pas gaspiller la nourriture». «S'il y a une 3e guerre mondiale, la paix ne reviendra plus jamais?», a demandé Rania, 12 ans, d'origine palestinienne, que François a aussitôt cherché à rassurer.

Le pape a ensuite a fait observer une minute de silence pour les enfants tués pendant les guerres. «Il n'y a pas de méthode pour apprendre à faire la paix. Elle se fait avec le coeur et la main tendue», leur a-t-il expliqué. À l'issue de la rencontre, le pape de 86 ans, qui est apparu en bonne forme et souriant, s'est livré à un bain de foule, signant des autographes sur des casquettes et multipliant les poignées de main.