Les mariés ont commandé «McDo» pour tous leurs invités

Si vous galérez pour trouver le traiteur de votre mariage, il y a toujours la solution… fast-food! Le week-end dernier, à Beauvais, en France, un jeune couple a servi des dizaines de burgers, de wraps et de nuggets à ses 45 invités et la séquence, filmée bien sûr, fait le buzz depuis sur les réseaux sociaux. «Je vous laisse découvrir le repas de ce soir», lance Ophélie, la mariée, dans la vidéo vue plus de 1,5 million de fois sur TikTok, avec plusieurs centaines de commentaires.