Franck Leroy: «C'est assez catastrophique» sur la ligne Metz-Luxembourg

«C'est assez catastrophique», a reconnu Franck Leroy, nouveau président de la région Grand Est, à nos confrères de France Bleu Lorraine Nord, au sujet de la ligne Metz-Luxembourg. Il a eu une pensée pour les usagers une nouvelle fois perturbés dans leur trajet ce jeudi à cause d'un problème technique. Le trafic a repris vers 14h.

«On est sur une ligne qui est saturée», a indiqué l'élu qui a défendu les investissements engagés. «C'est vrai que quand on raisonne ferroviaire, on raisonne sur un temps long. Je peux comprendre l'impatience des usagers du train, évidemment». Mais «nous voulons un scénario ambitieux pour cette ligne, pour cette liaison qui est absolument fondamentale tant sur le plan économique, pour le transport du quotidien des Lorraines et des Lorrains».