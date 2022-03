C'est au tour des pirates de se faire attrapper

La marine suédoise a arrêté sept pirates présumés mardi au moment où ces derniers tentaient d'aborder un navire marchand grec dans le golfe d'Aden.

Les marins scandinaves ont répondu à un appel de détresse du M/V Antonis, un navire grec, qui disait être attaqué par des pirates armés de lance-grenades. Le bateau était toujours attaqué lorsque le HMS Malmö est arrivé sur place. "Le navire suédois a tiré des coups de semonce en l'air avec ses canons, mitrailleuses et à l'aide de tireurs d'élite pour essayer de faire cesser l'attaque des pirates", rapporte le commandement de l'armée suédoise.

"Au même moment, les forces spéciales sont montées à bord du bateau de pêche (des pirates). Sept pirates ont été capturés, et deux pistolets, un navigateur GPS et une échelle ont été saisis", poursuit-il. Les pirates doivent être transférés à Djibouti à bord du HMS Malmö et remis au commandement de la mission européenne NAVFOR-Atalante.