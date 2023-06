Législatives au Luxembourg: «C'est aux citoyens de dire si c'était bien»

Depuis un moment déjà, Xavier Bettel ne cache pas ses intentions: il a envie d'être candidat aux législatives du 8 octobre prochain et de rester Premier ministre pour un troisième quinquennat consécutif. «J'ai la motivation et l'énergie pour continuer à moderniser le pays et à travailler», affirme à nouveau le chef du gouvernement, dans une interview à l'agence de presse allemande DPA.