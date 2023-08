C'est bien un loup qui a dévoré un mouton dans le nord du Luxembourg

Suite à la mort d'un mouton, attaqué il y a une quinzaine de jours dans un pâturage à Lieler, non loin des frontières belge et allemande au nord du Luxembourg, les analyses effectuées en Allemagne ont révélé qu'il avait bien succombé à une attaque de loup. L'Administration de la nature et des forêts a officialisé l'information ce mardi, en lien avec l'Institut Senckenberg, situé à Gelnhausen en Allemagne, et «laboratoire de référence dans ce domaine».