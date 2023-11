LUXEMBOURG – Des soucis d'affichage des prix ont été constatés chez des coiffeurs, tatoueurs et salons de beauté par le ministère de la Protection des consommateurs. Un contrôle vu d'un bon œil par le secteur.

Secteur de la beauté au Luxembourg : «C'est comme à l'école, si on n’écoute pas le maître, on est puni»

Le ministère de la Protection des consommateurs a relevé des manquements concernant le prix affiché des prestations de plusieurs instituts, coiffeurs, beauté et tatoueurs. Les agents du ministère ont contrôlé 102 établissements du secteur de la beauté entre février et octobre, dans tout le pays. Le salon de coiffure de Michel, Natur'L, en fait partie. «C'est un contrôle légitime pour les consommateurs, admet le gérant. Chez nous, tout était en ordre, mis à part la police de caractères de notre affiche de prix pas assez grande et un QR code à ajouter avec l'autorisation de l'établissement. Je n'étais pas du tout au courant de cette règle», confie Michel.

Parmi les manquements constatés, 69% concernent la visibilité insuffisante des prix des produits vendus à l'intérieur des établissements, 58% des tarifs de prestations peu visibles, surtout des salons de coiffure et des instituts de beauté. Des contrôles qui sont plutôt vus d'un bon œil dans le secteur. «C'est important que les gens sachent le prix de leurs demandes, précise Grace du salon Fabrice et Grace à Luxembourg. Chez nous, on a une grande vitrine où tous les prix sont affichés, à moins que les gens ne sachent pas lire…»

Estimation des prix pour les tatouages

Les contrôles «remettent un peu les pendules à l'heure» avoue Michel. «Ça arrive qu'on offre des soins avec certaines prestations, tout doit être précisé. Il faut être plus droit dans ses tarifs. C'est comme à l'école. Si on n'écoute pas le maître, on est puni».

La règle vaut aussi pour les tatoueurs, pour qui la tâche s'avère plus complexe. «On affiche une estimation du prix, précise Pauline de chez Spinello's Barbershop et Nebu Ink, un salon de coiffure et tatouage. La détermination du prix du tatouage dépend de plusieurs critères, l'endroit, la taille, les couleurs ou encore le temps de travail du tatoueur. Mais c'est toujours mieux que le client sache. Ça évite que certains tatoueurs comptent un trop grand surcoût».

Le ministère de la Protection des consommateurs n'a pas dégainé de contraventions pour les établissements concernés par les manquements mais évoque plutôt une «approche collaborative» pour le premier contrôle. Lors du prochain passage, d'ici quelques semaines, les agents seront accompagnés par la police. En cas de non-respect des consignes, les instituts concernés risquent des amendes de 25 à 1 000 euros (voire 2 000 euros sous certaines conditions).

