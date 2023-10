«C'est de ma faute»: le repentir de Pierre Palmade face à la juge est-il sincère?

Pierre Palmade a été interrogé par une juge d'instruction le 26 septembre dernier, sans doute son seul interrogatoire avant son procès pour blessures involontaires, lors duquel il doit être jugé pour l'accident qu'il a causé en conduisant sous l'emprise de la drogue. Le Parisien a relaté les échanges entre l'humoriste et la juge d'instruction. Palmade est passé aux aveux, admettant être le seul responsable du drame. «J'ai bousillé la vie d'une famille», admet-il, même s’il évoque une «amnésie totale» et son «épuisement» après trois jours d'abus de drogue.

Le conducteur du véhicule percuté par Palmade souffre d'une infirmité permanente de la main gauche et doit encore être opéré, à plusieurs reprises. Son fils a failli ne pas survivre et est aujourd'hui victime de troubles de la conscience en raison d'un grave traumatisme crânien. La belle-sœur du conducteur a, elle, perdu son bébé et souffre de dépression sévère. Un bilan terrible. «Je suis horrifié de savoir que je suis la cause de tout ça. Quand j'ai su les gravités, ça m'a laminé, c'est monstrueux», a dit Palmade, face à la juge.