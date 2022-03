Présidentielles en France : C'est (déjà) fini pour Christiane Taubira

Christiane Taubira a annoncé mercredi midi mettre fin à sa campagne présidentielle, faute d'avoir recueilli les 500 parrainages nécessaires.

Elle a dénoncé des partis politiques qui «se crispent parce que leur aire d’influence a beaucoup rétréci et qu’il ne reste plus aujourd’hui que leur capacité de nuisance, et que cette capacité de nuisance est actuellement leur principale occupation. Nous restons persuadés que les partis restent nécessaires et même indispensables à la démocratie, et pour ces raisons nous allons faire en sorte que la démocratie puisse reposer sur des partis politiques, des forces politiques où les citoyens vont émerger de plus en plus massivement", a-t-elle déclaré lors d'une conférence de presse.