Jusqu'à 40 degrés, c'est déjà l'été et l'Espagne s'inquiète

Cette vague de chaleur, liée à l'arrivée d'une «masse d'air très chaud et sec d'origine africaine sur la péninsule ibérique et les îles Baléares», connaîtra son pic en fin de semaine, dans le sud du pays, précise l'institut public. D'après l'Aemet, les températures dépasseront les 30°C, mardi et mercredi, dans une grande partie du sud du pays, avec de possibles pointes à 35°C en Andalousie, ainsi que dans les régions de Valence et de Murcie, sur la côte méditerranéenne.