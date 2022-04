Emploi au Luxembourg: «C'est devenu compliqué de recruter des intérimaires»

Anaïs Zavaroni de l’agence «MyJobest» à Esch-sur-Alzette.

«Nous avons des offres et on a de plus en plus de mal à les fournir», précise d'emblée Fabrice Poncé, président de la FEDIL Employment Sevices, lors du premier salon de l'intérim organisé à Esch-Belval, jeudi. «On a des candidats qui peuvent avoir cinq offres. Ils font leurs choix. Par rapport à nos clients, on se doit d’étoffer notre portefeuille de candidats. Avec ce salon, on se donne un souffle d’air».

Et les entreprises de travail intérimaire d'abonder dans le même sens. «C’est devenu compliqué de recruter des intérimaires», confirme Anaïs Zavaroni, responsable de l’agence «MyJobest» située à Esch-sur-Alzette. «La pandémie n’a pas aidé, car le temps a été assez conséquent. Tout le monde est un peu resté chez soi et certains ont pris de mauvaises habitudes. Mais on voit des profils qui reviennent et qui ont envie de se réinsérer dans la société. Ils ont cette niaque d’apprendre pour avoir un but dans leurs vies».