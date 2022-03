Résultats de la tripartite : «C'est donner d'une main et reprendre de l'autre»

LUXEMBOURG - L'Union luxembourgeoise des consommateurs (ULC) s'est dit déçue des résultats de la tripartite et a réitéré ses propositions.

Les mesures qui sont ressorties des discussions de la tripartite sont «loin d'être suffisantes pour garantir, même approximativement, le pouvoir d'achat des consommateurs», a indiqué lundi l'ULC dans un communiqué. L'organisation s'interroge sur «quand et comment la perte de pouvoir d'achat engendrée par le report de la deuxième tranche d'indexation au 1er avril de l'année prochaine, sera compensée» et trouve la subvention de 7,5 centimes par litre de carburant «dérisoire». Cela «ne suffira pas, loin s'en faut, à compenser, ne serait-ce qu'approximativement, les hausses de prix drastiques qui ont précédé».

«C'est donner d'une main et reprendre de l'autre en même temps», fustige l'ULC qui y voit «une politique anticonsommateurs» qui ne prend pas en compte «les préoccupations et les besoins quotidiens des gens». Et d'avancer à nouveau ses propositions concrètes: telles l'augmentation du montant déductible des impôts, le plafonnement de tous les prix de l'énergie, la réduction des accises et de la TVA, ainsi que la suspension de la taxe CO2 car «au Luxembourg, pays de services, de nombreux travailleurs, mais aussi les entreprises, sont tributaires de leurs véhicules».