Politique au Luxembourg: «C'est extrême, de vouloir 300 euros en plus sur le salaire minimum?»

Déi Lénk veut se démarquer avec, au contraire, «des propositions, des solutions qui ne sont pas faciles. Il faut les écouter, les travailler et être intéressés par les sujets». La députée défend son parti de tout extrémisme. «On est pour que tous les gens qui travaillent aient un salaire adéquat. On veut 300 euros de plus sur le salaire minimum, par exemple. Si ça c'est extrême, alors oui, on est extrêmes», ironise-t-elle. Idem sur le logement: déi Lénk veut plus de constructions en locatif et que l'État et les communes prennent leurs responsabilités. Et milite pour réviser le droit à la propriété. «Il y a trop de propriétaires, c'est presque impossible de trouver du locatif. Même Idea, de la Chambre de commerce, nous a dit qu'il fallait réformer le droit de propriété».