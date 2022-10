Ex-meilleures ennemies : «C'est historique»: Hailey Bieber et Selena Gomez posent ensemble

La femme de Justin Bieber et son ex ont posé ensemble tout sourire à Los Angeles: leurs fans qui se déchirent depuis des années sont sous le choc.

Un moment capturé par le photographe Tyrell Hampton qui s'est empressé de le publier sur les réseaux. La photo a été likée plus d'un million de fois depuis sa publication il y a moins de 24h.

C'est sans doute LE cliché people du week-end: Selena Gomez et Hailey Bieber ont pris la pose à l'occasion du gala de l’Academy Museum of Motion Pictures.

