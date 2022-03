Fête nationale : C'est ici que vous verrez la famille grand-ducale

LUXEMBOURG - Les préparations pour les festivités de la fête nationale vont bon train. Vous êtes intéressés à voir le Grand-Duc de près? «L'essentiel Online» vous donne l'un ou l'autre tuyau.

Pas envie de vous laisser gâcher la fête nationale par la pluie? Très envie de croiser Guillaume et Stéphanie, ou encore le prince Félix et sa fiancée Claire Lademacher ? L'occasion s'offre à vous!

N'hésitez pas non plus à vous donner rendez-vous, avenue de la Liberté, à Luxembourg-Gare, en fin de matinée (11h30). Le Grand-Duc et la Grande-Duchesse seront accompagnés du Grand-Duc héritier et la Grande-Duchesse héritière. Ensemble, ils assisteront à la prise d’armes et au défilé militaire, renforcés comme de coutume, par la participation d’associations de la vie civile.