Insolite : «C'est incroyable!»: Demba a bouclé son tour du Luxembourg en skate

«Je suis soulagé et fatigué, réagit le cadreur-monteur originaire de la région parisienne. J'ai mal un peu partout». Les deux aventuriers ont affronté la pluie et des «dénivelés extraordinaires». «On a marché pendant 6 km», note Demba Konaté. Le jeune homme confie avoir été charmé par la beauté du pays. «À Vianden, les paysages, les ponts et les cascades sont magnifiques», relève-t-il.