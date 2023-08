C'est l'été: Enfin à l’abordage des plages du Luxembourg!

Le lac de la Haute-Sûre a lui seul possède six plages. On peut y nager ou faire bronzette dans l’herbe, mais aussi pratiquer des sports nautiques (l’auberge de jeunesse de Lultzhausen loue du matériel), ou partir à la découverte de la nature en bateau solaire.

Une plage pour chiens

Paddle et surf sont aussi possibles au lac de Weiswampach, dont la jolie pelouse invite à la détente. Le centre de loisirs met des pédalos à disposition. Aux étangs de Remerschen, on peut nager dans l’espace de loisirs. Depuis l’été dernier, une plage est dédiée à nos amis canins. Une autre nouveauté est, elle, à trouver du côté du lac d’Echternach. Celui-ci dispose désormais de sa zone de baignade. Elle est accessible via l’île située non loin de l’auberge de jeunesse.