Le Luxembourg en Ligue des nations : C'est l'heure de vérité face aux grands favoris turcs

LUXEMBOURG – Lancés par deux victoires, les Lions rouges défient la Turquie, ce samedi (20h45) pour le très gros défi de la Ligue des nations.

Le Stade de Luxembourg sera plein samedi face à la Turquie. Mélanie Maps/Sportspress.lu

Deux victoires à l'extérieur, aucun but encaissé, le Luxembourg a parfaitement réussi son début de campagne de Ligue des nations. Il arrive donc dans les meilleures dispositions et avec le plein de confiance pour le grand défi de ce mois de juin, la réception de la Turquie ce samedi (20h45) au Stade de Luxembourg.

Alors qu'ils ont déjà presque assuré leur maintien en Ligue C, les Lions rouges peuvent maintenant se permettre de rêver plus haut, mais il faudra un exploit. Reléguée en 2020, la Turquie a montré sur les deux premiers matches qu'elle n'avait pas l'intention de s'éterniser au troisième échelon de la Ligue des nations. En mettant quatre buts aux Îles Féroé, puis six en Lituanie, sans en encaisser un seul, les hommes de Stefan Kuntz n'ont pas fait de quartier et arrivent au Grand-Duché avec un statut de favori.

D'autant qu'entre ses deux premiers matches, le sélectionneur de la Turquie a pu se permettre de changer six joueurs quand le Luxembourg est reparti presque avec le même onze et ne pourra toujours pas compter sur Edvin Muratovic, blessé à la cheville en Lituanie. «Bien sûr que la fraîcheur physique va jouer un rôle, estime le sélectionneur luxembourgeois Luc Holtz. Ils ont la possibilité de faire tourner leur effectif, ce qui n'est pas le cas des plus petites nations».

«Un bon test contre la Turquie»

«Notre défense va avoir un bon test contre la Turquie», soufflait Maxime Chanot après le succès à Torshavn mardi. Comme à Vilnius trois jours plus tôt, la cage d'Anthony Moris n'a pas souvent été menacée, permettant d'enchaîner deux matches sans prendre de but pour la première fois depuis près de quatre ans, contre la Moldavie et Saint-Marin.

Hakan Calhanoglu (Inter), Cengiz Ünder (Marseille), ou encore Enes Ünal, auteur de 16 buts en Liga avec Getafe cette saison, mettront sous pression l'arrière-garde luxembourgeoise. Les attaquants, eux, devront percer le mur construit par Çaglar Söyüncü (Leicester) et Merih Demiral (Atalanta). C'est le prix à payer pour pouvoir continuer à rêver de s'inviter à l'étage supérieur. «Pas besoin d'expliquer la qualité individuelle qu'ils ont, leur homogénéité et leurs automatismes. La Turquie est clairement favorite», tranche Luc Holtz.

«Si tout rentrait, ce serait facile» Interrogé par un journaliste turc sur ses occasions ratées aux Îles Féroé, Danel Sinani, qui avait pourtant inscrit un doublé trois jours plus tôt en Lituanie, a répondu sèchement: «Si tout rentrait, ce serait facile pour les joueurs offensifs. J'ai peut-être raté des occasions, mais le plus important, c'est comment on réagit, si on se relève. Et puis peu importe que ce soit moi ou un autre qui marque, tant que l'équipe gagne à la fin».