TAL : «C'est la première fois que je me dévoile à ce point»

Tal a sorti son nouvel album il y a une dizaine de jours. La chanteuse s’est confiée à «L’essentiel» sur son disque le plus personnel.

Ils ont adoré. D’ailleurs, ce ne sont pas les seuls. Les gens du spectacle ont aussi beaucoup apprécié cette chanson. Tous ont dit qu’ils me découvraient un peu plus à travers elle. Je pense que cela va me pousser à continuer à me livrer dans mes prochaines compositions.