Au Luxembourg: C'est là que la CNS va déménager

Construit en 1984, l'emblématique bâtiment de la Caisse nationale de Santé (CNS) de la route d'Esch arrive au bout de sa vie. Ces locaux, déjà agrandis, ont «atteint leurs limites en termes d'espace et en vétusté», écrit le ministère de la Sécurité sociale, dans un communiqué publié ce mercredi. La CNS, mais aussi l'Assurance dépendance, le Contrôle médical de la sécurité sociale, le Centre commun de la sécurité sociale et l'Association d'assurance accident vont bientôt quitter le vieux bâtiment pour se diriger vers le quartier de la Gare.

Là, la nouvelle Cité de la sécurité sociale accueillera dans les prochains mois les quelques 1 000 employés aujourd'hui entassés à la route d'Esch. Sur 52 000 m², deux fois plus que l'ancien bâtiment, la Cité de la sécurité sociale offrira au moins 1 230 postes de travail, 18 guichets pour l'accueil des assurés et une salle d'attente de 220 places assises. Construite de mars 2019 à décembre 2022 avec jusqu'à 450 ouvriers présents sur le chantier, la première tranche du site se situe rue Alain Mercier, près de la gare de Luxembourg, et donc accessible en train, tram, bus…