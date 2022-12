Challenge photo : C'est la Saint-Nicolas, envoyez-nous vos photos!

LUXEMBOURG – Ce 6 décembre, jour de la très attendue fête de Saint-Nicolas, les enfants sont à l'honneur! Friandises, cadeaux et Boxemännchen font le bonheur des plus petits. Vous avez immortalisé ce moment en images? Envoyez vos photos à L'essentiel!

Chez Karim, c'est un saint Nicolas et un père Fouettard très particulier qui sont passés faire un coucou!

C’est avec un sourire sur le visage et beaucoup d’impatience que les enfants au Luxembourg se sont réveillés ce mardi 6 décembre! Et c’est bien normal puisque saint Nicolas est très certainement passé dans les foyers aux premières heures du jour pour gâter petits et grands en friandises, voire en cadeaux!