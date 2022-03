Football : C'est la valse des entraîneurs en Italie

Le championnat d'Italie à peine terminé, quatre grands clubs s'apprêtent à changer d'entraîneurs, les deux milanais, la Roma et Naples, dans un marché où les techniciens italiens font fureur à l'international.

De g. à d.: dure saison pour Massimiliano Allegri (AC Milan), Walter Mazzarri (Naples), Andrea Stramaccioni (Inter) et Aurelio Andreazzoli (AS Rome). (AFP)

La qualification pour les barrages de la Ligue des champions sauvée in extremis n'a pas suffi à Silvio Berlusconi, propriétaire depuis 26 ans des «Rossoneri». Le jeu proposé par Massimiliano Allegri, champion en 2011, manque de panache. Malgré les démentis, trop d'indiscrétions ont filtré et Allegri sera congédié. Pour le remplacer, Berlusconi rêve de Marco van Basten, qui a jusqu'ici échoué comme technicien, de l'équipe nationale, à Heerenveen, ou de son compatriote néerlandais Clarence Seedorf. L'administrateur délégué Adriano Galliani penche pour «Pippo» Inzaghi, qui a à peine plus d'expérience d'entraîneur que Seedorf après une année à diriger l'équipe de jeunes. Mais ces noms appartiennent à la légende dorée du Milan.