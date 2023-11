«C'est le Graal»: 270 lycéens testent l'Uni

BELVAL – L'Université du Luxembourg accueille ce jeudi et ce vendredi des lycéens du Luxembourg et de la Grande-Région pour leur faire découvrir la vie étudiante. C’est notamment l’occasion d’assister à des cours de première année de Bachelor.

Olivier Loyens/L'essentiel

Cent vingt kilomètres de voiture aller-retour ce jeudi et la même chose ce vendredi. Stéphanie et sa fille Célestine, bientôt 18 ans, qui habitent à Montmédy en France, n'ont pas hésité à avaler les kilomètres pour participer à Belval à l'opération «Université à l'essai». Le principe: l'Université du Luxembourg accueille des lycéens du Luxembourg et de la Grande-Région pour leur faire découvrir la vie étudiante. C’est l’occasion d’assister à des cours de première année de Bachelor dans plusieurs filières d’études, de rencontrer des professeurs et d’échanger avec d’autres étudiants.

«Ma fille, qui est actuellement en terminale en Belgique, veut devenir avocate, explique la mère de famille belge, qui est mariée à un Luxembourgeois. Elle voulait assister à un cours de droit aujourd’hui (NDLR: ce jeudi) mais c'était complet. Elle assiste donc à un cours de maths, car elle aime bien cette matière aussi. Néanmoins on aura un entretien individuel sur le Bachelor/Master en droit. Demain (NDLR: ce vendredi), on va aussi faire une visite guidée et on va rencontrer des anciens élèves».

«C'est bien de voir concrètement à quoi le Bachelor ressemble»

Pour Stéphanie et Célestine, l'Université de Luxembourg représente «le Graal». La mère de famille explique ainsi que le numerus clausus est de 180 étudiants à l'Uni, contre 600 à 700 à Namur et 1 200 à Bruxelles. «Les étudiants de l'Uni ne sont pas des numéros, chaque professeur connaît le nom de ses étudiants, dit-elle. C'est une structure à taille humaine».

De son côté, Alexandra, qui est en 1re au lycée de l'Athénée à Luxembourg, est intéressée par le Bachelor en psychologie. Elle a pu assister à un cours de psychologie sociale ce jeudi matin. «C'est bien de voir concrètement à quoi le Bachelor ressemble», indique la jeune fille de 18 ans. Je veux être sûre que cela me plaira car il est difficile d'y rentrer. Seulement 80 candidatures sont ainsi acceptées».

Pour ce jeudi et ce vendredi, 270 lycéens se sont inscrits, dont 73% sont scolarisés au Luxembourg, indique l'Uni, contre environ 300 l'année dernière. «Les lycéens montrent le plus d'intérêt pour le droit, la psychologie et les sciences économiques, c'est vraiment le top 3», conclut-elle.