Nicki Minaj : «C'est le plus gros hit à n’être jamais sorti»

La rappeuse Nicki Minaj est revenue sur l’histoire de «New Body», titre réalisé avec Kanye West, qui n’a jamais été publié officiellement.

Nicki et Kanye ici lors d’un défilé de Victoria’s Secret à New York il y a une dizaine d’années.

Les deux iconiques rappeurs ont bien failli sortir un morceau ensemble. Mieux, ils l’avaient carrément enregistré. Ce titre, baptisé «New Body», était même prévu sur l’album «Jesus Is King» publié en 2019 par Kanye West. Mais l’actuel copain de Julia Fox en a décidé autrement et cette collaboration a fuité sur la Toile peu avant la sortie du disque.

«Franchement, le public (ndlr: qui a donc écouté la version qui avait fuité) a adoré «New Body». C’est le plus gros hit qui ait jamais sorti», a estimé Nicki Minaj sur la radio Hot 106. La rappeuse de 39 ans, qui a posé nue pour son anniversaire, a précisé que West l’avait obligée à corriger le morceau «de nombreuses fois» pour qu’il colle davantage à l’imagerie religieuse qu’il voulait donner à «Jesus Is King»: «Kanye m’a fait réécrire quatre fois mon couplet pour que ça cadre avec ce qu’il voulait artistiquement et avec l’homme spirituel qu’il était dans la vie. Quelques mois plus tard, je vais sur internet, et je le vois dans «Drink Champs» (ndlr: un podcast dans lequel des stars picolent), je le vois rouler un pétard. En fait, je suppose que j’ai raté Kanye d’un an».