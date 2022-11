A Differdange: «C'est ma sœur qui a fait naître mon fils»

Déjà maman de trois enfants, Naoual était enceinte de son 4e enfant, avant d'accoucher en août dernier d'un petit garçon appelé Soleymane. Mais l'arrivée du petit dernier de la fratrie ne s'est pas passée comme prévue pour la maman de 37 ans qui avait pourtant «bien préparé sa valise». «Je me rappelle, on était le matin du 7 août, il était 10h, et j'ai ressenti quelque chose en moi, qui me disait que j'allais accoucher ce jour-là, se remémore Naoual. J'ai des douleurs, j'en parle à mon mari qui appelle une ambulance. En attendant, je décide de prendre une douche». Aziza, sa sœur aide-soignante, qui réside au Texas (États-Unis), avait fait le déplacement pour découvrir le bébé. Mais elle n'imaginait pas être le premier visage qu'il verrait.