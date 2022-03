Justine Henin : «C'est magique, j'ai retrouvé ma passion»

Justine Henin s'est qualifiée, dimanche, pour les quarts de l'Open d'Australie. Elle est en train de signer un retour tonitruant.

Vous êtes en quarts d’un Grand Chelem pour votre second tournoi...

C’est extraordinaire. Je n’ai pas touché une raquette pendant un an. Pour revenir, j’ai dû travailler encore plus qu’avant. C’est une récompense magnifique, même si j’ai envie d’aller plus loin.