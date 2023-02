«C'est moi qui paie»: le coup de gueule d'un père contre le télétravail

Il note en premier lieu «les frais de chauffage, car certaines pièces qui n’étaient pas souvent chauffées le sont devenues lorsque tout le monde vit à la maison». Il évalue le coût entre «4 000 et 5 000 euros par an pour le mazout». L’électricité engendre aussi des coûts, de même que l’eau ou certains équipements, comme l’imprimante et la machine à café. «Ce n’est pas le patron qui remplace les cartouches d’encre!», note le père de famille, qui voit avant tout «une question de principe».

Selon lui, avec le télétravail, pratiqué massivement pendant trois ans, avant un certain ralentissement, «les patrons se déchargent sur leurs employés». Il imagine un système de défraiement, afin de mieux répartir les coûts. «Dois-je me fâcher avec mes enfants à cause du télétravail? Dois-je installer des compteurs d’eau et de chauffage? Faire un bail à mes enfants?», interroge-t-il. Avant de préciser que «le problème n’est pas les enfants, mais les patrons».