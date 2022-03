«C'est notre bombe pour ben Laden!»

«Ben Laden dévoilé» est un retour à l'envoyeur pour le chef d'al-Qaïda

remis à sa véritable place par Sifaoui et Bercovici.

Parce qu'elle est plus ludique, la BD permet de prendre plus de recul. Dans le cas de ben Laden, beaucoup d'humour et de dérision sont les bienvenus pour dénoncer le mythe.